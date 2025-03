Hancko, il messaggio sul futuro e la strategia della Juventus: cosa può succedere in estate

Getty Images

"Nelle ultime finestre di mercato si è detto tanto di me. Ho parlato chiaramente con il nostro direttore sportivo in inverno e mi sono concentrato sulla Champions, avevamo grandi impegni. Da quel momento non ci penso più, ne parleremo a fine stagione. Per ora sono concentrato sul Feyenoord". Parola di, che ieri sera, dopo l'eliminazione della sua squadra dalla massima competizione europea per mano dell'Inter, è stato interpellato anche su quello che potrebbe essere il suo futuro , dopo un mese di gennaio che, per sua stessa ammissione, lo ha visto al centro di parecchie voci e indiscrezioni.

La strategia della Juventus per Hancko

Da cosa dipenderà il mercato

Il difensore slovacco classe 1997 - non è un segreto - è stato ed è tuttora un importante obiettivo di mercato della Juventus. Che a gennaio non ha avuto la forza per ingaggiarlo - vuoi per il muro eretto dal suo club, tutt'altro che propenso a lasciar partire uno dei suoi giocatori più importanti, vuoi per la necessità di concentrarsi in poco tempo su altri profili più facilmente raggiungibili - ma che in estate proverà sicuramente l'affondo decisivo. Con Hancko, del resto, i bianconeri hanno già un accordo di base, frutto di dialoghi avviati da tempo che hanno portato il difensore ex Fiorentina a esprimere gradimento per la destinazione, che gli consentirebbe di fare un bel salto di carriera.La Juve, insomma, si sente avanti su questo fronte, anche se ovviamente non è da escludere l'inserimento di qualche altra squadra, in particolare dalla Premier League, che potrebbe cambiare la situazione. Essendosi mosso con grande anticipo per questo colpo, il club bianconero vorrà concretizzare l'interesse appena possibile per evitare un'asta, scenario che complicherebbe molto i piani. Parlare di Hancko come di una priorità per il mercato estivo, dunque, è tutt'altro che fuori luogo, per cui credibilmente Cristiano Giuntoli e colleghi ci lavoreranno subito all'apertura delle trattative, in tempo per il Mondiale per Club.Certo, molto dipenderà anche dal, che a sua volta sarà calibrato in base alla qualificazione (o meno) della squadra alla prossima Champions League, fattore fondamentale per qualsiasi strategia legata al futuro e di conseguenza al mercato. Mercato in cui alla Continassa, appunto, dovrebbe essere protagonista pure Hancko, che da "sogno" è destinato a diventare un obiettivo vero e concreto per una Juventus che, tra qualche mese, si troverà con tutta probabilità nel pieno di un'altra rivoluzione, almeno sul fronte squadra. E molto dipenderà anche dalle eventuali uscite nel reparto arretrato, con i riflettori puntati soprattutto su. Hancko costa circa, una cifra elevata ma in linea con il valore del giocatore, almeno sulla base di quanto visto fino ad oggi.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui