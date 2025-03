Hancko elogia l'Inter: 'Come un'università'. La Juventus vuole evitare questo scenario per l'estate

AFP or Licensors

Daviè protagonista in Champions League dove si sta giocando l'accesso ai quarti di finale contro l. Qualificazione molto difficile per ilvisto il risultato d'andata che ha visto la vittoria dei nerazzurri per 2-0 in Olanda. Martedì ci sarà la gara di ritorno a San Siro. Il difensore ha parlato a UEFA.com commentando la sconfitta e elogiando l'Inter: "Ovviamente non siamo contenti del risultato. Penso che, soprattutto nel primo tempo, stavamo facendo davvero bene e siamo riusciti a uscire dalla loro pressione. I ragazzi a centrocampo vincevano molti duelli e noi riuscivamo a risalire sulle fasce. Abbiamo anche conquistato molti calci piazzati, ma non siamo stati pericolosi dai calci d'angolo".

Le parole di Hancko sull'Inter

Hancko-Juventus: la situazione

"I gol che hanno segnato sono quasi incredibili. Anche nel secondo tempo si è visto come controllano la partita. Penso che abbiano subìto solo un gol finora [in Champions League], quindi per noi giocatori è come una grande università in cui giocare. Dobbiamo recuperare e preparare la prossima partita".Hancko come è noto, è l'obiettivo numero uno per la Juventus; il club bianconero ha individuato nell'ex Fiorentina il profilo ideale per rafforzare la difesa della prossima stagione. La Juve aveva tentato di anticipare il colpo a gennaio ma il Feyenoord ha fatto muro non volendo lasciar partire a metà stagione uno dei giocatori più importanti.In estate invece la situazione sarà diversa e lavendo già ricevuto il gradimento del giocatore, con cui da tempo vanno avanti i dialoghi. I bianconeri si sentono avanti da questo punto di vista anche se ovviamente non è da escludere che possa esserci l'inserimento di qualche altra squadra, in particolare dalla Premier League, che potrebbe cambiare la situazione.