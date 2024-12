Juventus, come finanziare l'operazione Hancko

Davidnon è visto come un'alternativa ad, bensì come un'opportunità complementare per rafforzare la difesa bianconera. Silva, centrale del Benfica, è in cima alla lista per sostituire Bremer, con l'ipotesi di un prestito dal club portoghese., invece, sarebbe un'opzione versatile che può coprire più ruoli, sia centrale (al posto di Gatti o Kalulu) sia esterno sinistro, favorendo spostamenti tattici di Cambiaso.La duttilità dello slovacco, però, ha un costo elevato: ilchiede circa 30 milioni, una cifra significativa soprattutto in vista del mercato di gennaio. La Juventus valuta l'operazione come un affare "due in uno", grazie alla possibilità di impiegare Hancko in diversi ruoli strategici per le esigenze della squadra.La Juventus sta valutando come finanziare l’operazione, che potrebbe richiedere un investimento importante già a gennaio. Due i nomi sul mercato per generare risorse: Nicolò Fagioli, corteggiato dal Marsiglia e da diversi club di Premier League, e Douglas Luiz, su cui si stanno concentrando West Ham e Fulham. Il brasiliano, reduce da una stagione da 10 gol e 10 assist con l’Aston Villa, potrebbe attirare offerte significative dall’Inghilterra, permettendo così ai bianconeri di chiudere l’affare Hancko.