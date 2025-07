Hancko all'Al-Nassr, trasferimento saltato: Feyenoord furioso, cosa è successo

AFP via Getty Images

Aveva già raggiunto l'Al-Nassr in ritiro

Clamoroso colpo di scena per quanto riguarda David Hancko. E' infatti saltato, quando tutto sembrava ormai fatto, il suo trasferimento all'Al-Nassr. Il difensore del Feyenoord, dopo l'accordo siglato tra i due club, era già approdato in terra araba per sostenere le visite mediche che gli avrebbero poi consentito di firma il contratto con il suo nuovo club. E invece le cose hanno subito una piega inaspettata.Come riportato da Voetbal International, la trattativa era da consideri di fatto conclusa. Il giocatore aveva trovato un accordo con l’Al-Nassr e la stessa cosa aveva fatto il Feyenoord, tanto da autorizzarlo a partire per unirsi alla sua nuova squadra. Il difensore, ormai certo del trasferimento, aveva anche disdetto la casa che aveva in affitto a Rotterdam e che nei giorni scorsi è stata completamente sgombrata. Tutto questo prima della sua partenza per l’Austria, dove avrebbe dovuto congiungersi ai suoi nuovi compagni di squadra, attualmente in ritiro agli ordini di Jorge Jesus.

Vietato l'accesso in hotel

La rabbia del Feyenoord

Hancko si è dunque recato in Austria per prendere parte alla preparazione estiva con l’Al Nassr. Tutto secondo programma, fino a quando non è successo l’impensabile. Il difensore infatti non è stato accolto dalla sua nuova squadra, gli è stato negato l’accesso all’hotel nel quale soggiornano gli altri giocatori ed è stato sistemato in un’altra struttura. Come se non bastasse, gli è stato negata la possibilità di allenarsi, da qui la decisione del Feyenoord di richiamarlo a Grassau, in Germania, dove sta svolgendo il ritiro.Il portavoce del Feyenoord, Raymond Salomon, ha commentato la situazione che si è venuta a creare.“E’ davvero scandaloso il modo in cui hanno trattato Hancko - si legge su NOS - L’accordo era sostanzialmente concluso, ma poi si sono tirati indietro. Per quanto ne so, non si era mai visto un giocatore trattato in questo modo prima”.