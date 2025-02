Hancko alla Juventus è un affare solamente rinviato: ecco quando si può chiudere

Getty Images

Il grande obiettivo della Juventus, per quanto riguarda la difesa, è stato, è e continua ad essere David Hancko. Il difensore sloveno di proprietà del Feyenoord è stato corteggiato a lungo da Madama che, dal canto suo, ha provato a portarlo a Torino a gennaio, trovando però di fronte a sé il muro eretto dal club olandese che è riuscito a resistere. Per ora.Come riferito da Tuttosport, infatti, la sensazione forte è che si tratti di un affare puramente rimandato. Questione di mesi, insomma, prima che Thiago Motta possa accogliere colui che viene considerato il rinforzo più importante per il pacchetto difensivo.

Juve-Hancko: quando si può chiudere

L'offerta della Juventus per Hancko

Come riferito da Tuttosport, il momento propizio per la Juventus potrebbe collocarsi nei primi dieci giorni di giugno, quando la Juve potrà usufruire di una finestra speciale di trattative messa a disposizione dalla FIFA per tutte le squadre che parteciperanno al Mondiale per Club.Secondo quanto riferito da Tuttosport, la Juventus sarebbe pronta a chiudere per Hancko sulla base di un trasferimento a titolo definitivo da 22-23 milioni più bonus.