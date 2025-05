Occhio all'Arabia per Hancko: è ancora un obiettivo per la Juve?

AFP via Getty Images

Il prossimo mercato della Juventus sarà inevitabilmente movimentato. Questa stagione non ha dato le risposte attese all'inizio, a partire dall'allenatore: la società bianconera ha esonerato Thiago Motta a marzo, cambiando in corsa 15 anni dopo l'ultima volta, escludendo la scelta su Allegri nella scorsa annata.Come anticipato, però, la Juve dovrà rinforzarsi in vari reparti, e tra questi può esserci ancora la difesa: la permanenza diappare molto complicata, e non è detto cherimanga al 100%. Resta dunque alla finestra l'opzione, che è stato uno dei pallini di Giuntoli e non ha cessato di esserlo: non è da escludere che i bianconeri tornino a seguirlo.

Occhio però all'Arabia: come riportato da Matteo Moretto, anche l'Al Nassr sarebbe interessato al difensore del Feyenoord, che sta valutando la possibilità. Ancheseguono il giocatore, ma le trattative non sono ancora entrate nel vivo.