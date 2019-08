Kwang-song Han questa mattina al J Medical per le visite mediche. pic.twitter.com/2a80QlwQmx — Juventus Fans (@juventusfans) August 31, 2019

Visite mediche per Han,per sostenere i test fisici propedeutici alla firma. Il costo dell'operazione è di 5 milioni di euro e il calciatore dovrebbe restare a Torino dove giocherà con la squadra Under 23. Per ora Han si allenerà con la prima squadra, oggi ha vissuto la sua seconda giornata in città dopo l'arrivo di ieri pomeriggio allo scalo torinese di Caselle