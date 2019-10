Kwang-Song Han ha giocato da titolare la storica partita tra Corea del Nord e Corea del Sud, per la prima volta giocata nella parte settentrionale del territorio diviso dal 38° parallelo. Il talentuoso attaccante della Juventus Under 23 non è riuscito a lasciare il segno nello scialbo 0-0 tra le due squadre al Kim Il-sung Stadium di Pyongyang. Alle volte, però, il risultato è soltanto secondario di fronte ad avvenimenti storici come quello odierno in Corea del Nord. E Han è certamente orgoglioso di averne fatto parte dal primo minuto.