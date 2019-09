UFFICIALE | Han Kwang Song è un nuovo giocatore bianconero!



L’attaccante della Corea Del Nord arriva dal Cagliari. Benvenuto! #WelcomeHan pic.twitter.com/CcjfPHg3ro — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) September 2, 2019

: a comunicarlo, oltre al sito ufficiale della Lega Calcio, è arrivata anche la Juventus. Il nordcoreano, ormai ex Cagliari, arriva a Torino in prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 5 milioni. Come raccontato in esclusiva su IlBianconero.com , il calciatore asiatico sarà un regalo solo da scartare per Pecchia. Ma anche Sarri potrà beneficiarne. Ecco, intanto, le prime immagini a tinte bianconere.