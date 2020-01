di BN

Kwang Song Han ha aperto le danze, seguendo Mario Mandzukic in Qatar, all’Al Duhail. Ma la cessione del nordcoreano è solo una delle mosse in questo mercato di gennaio della Juve Under 23, che continua a risalire in campionato (ieri ha vinto 1-0 con l’Arezzo) ed è ormai in zona playoff. Una vera e propria rivoluzione, che ha visto alcune partenze e altrettante arrivi, in fase di definizione.



CHI PARTE - Sei mesi in bianconero per Han, con nessuna presenza in prima squadra. La Juve lo ha riscattato dal Cagliari, dal quale era arrivato in prestito, e l’ha girato ai qatarioti dell’Al Duhail. 3 anni di contratto per il classe ’98, che raggiunge Mandzukic e Benatia. Oggi è invece divenuta ufficiale la cessione di un altro classe ’98, Dany Mota Carvalho, finito in prestito al Monza di Berliusconi e Galliani. Un addio non da poco, per un giocatore capace di segnare 7 gol e fornire 2 assist finora in campionato.



CHI ARRIVA - Chi è arrivato? Dal Pescara Matteo Brunori: classe ’94, l’attaccante ha collezionato 10 presenze e 1 assist in Serie B con i Delfini. Trattativa in fase di chiusura per lui, così come per Ettore Marchi. Il 34enne attaccante umbro arriverà dal Monza, nell’ambito dell’affare che ha portato Mota Carvalho in Brianza, e porterà esperienza in quantità. Infine Alejandro Marques, sempre più vicino dal Barcellona. Una rivoluzione, ora è tutto nelle mani di Pecchia.