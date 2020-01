Han come Mandzukic. Qualche mese dopo il suo arrivo a Torino, l'attaccante nordcoreano lascia la Juve per approdare in Qatar, precisamente all'Al Duhail. Il giocatore non ha mai debuttato ufficialmente con la maglia bianconera, e dopo l'acquisto arrivato nella scorsa estate per 5 milioni di euro, è stato aggregato per tutta la stagione alla formazione Under 23 allenata da Gabio Pecchia. 20 presenze finora, tra campionato, Coppa italia e Serie C. Score totale: appena una rete.



LA FORMULA - La Juve lo riscatterà dunque al Cagliari per poi girarlo ai qatarioti. In giornata, l'attaccante ha svolto le visite mediche e a breve si legherà ufficialmente alla formazione che ha appena accolto Mario Mandzukic.