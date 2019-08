Han è arrivato a Torino nella giornata di ieri, oggi le visite mediche e poi inizierà ufficialmente il suo nuovo percorso alla Juventus. Per ora si allenterà in prima squadra, poi dovrebbe essere aggregato alla formazione Under 23 allenata da Fabio Pecchia. Non è escluso che il calciatore vada in prestito in una formazione di Serie B ma in questo momento l'asticella pende verso la soluzione interna con Han che dovrebbe restare a Torino per farsi valere in bianconero.