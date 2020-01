Ci siamo: Kwang-Song Han è ad un passo dal divenire un nuovo giocatore dell'Al-Duhail. L'attaccante nordcoreano ieri si è recato in Qatar per sostenere le visite mediche, atto formale prima della definizione della trattativa tra la Juve e il club qatariota.



FORMULA E CIFRE - Mancano pochi dettagli da limare che sembrano ormai risolti. Serviva ancora l'intesa economica tra i bianconeri e l'Al-Duhail, che appare imminente, anche in virtù del gentleman agreement post ingaggio a zero di Mandzukic. Con il Cagliari oggi si definirà il riscatto del giocatore, in prestito alla Juve. Poi i bianconeri cederanno l'attaccante all'Al-Duhail, per una cifra tra i 5 e 6 milioni di euro, che consentirà al club campione d'Italia di non registrare una minusvalenza. Manca solo la fumata bianca, Han si appresta a raggiungere gli ex juventini Mandzukic e Benatia in Qatar.