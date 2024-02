L'ex calciatore del Napoli, Marek Hamsik, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato anche di un suo possibile ritorno al Napoli.'A mister Mazzarri voglio tantissimo bene, con lui ho fatto un grandissimo salto di qualità e mi dispiace. Ci siamo pure sentiti, dovevamo vederci perché questo viaggio a Napoli l’avevo preparato due mesi fa. Il calcio è strano. Ritorno al Napoli? Devo ringraziarlo (Calzona ndr) perché mi voleva nello staff, me ne ha parlato anche oggi il Presidente. Però non me la sento ancora e a 36 anni ho ancora tempo per venire a Napoli. Penso che il Napoli avrà sempre le porte aperte per me, lo spero… Ho un ottimo rapporto con la società'.