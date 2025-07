Hamsik e lo Scudetto perso 'in albergo': 'Il fallo di Pjanic su Raphinha? Ecco cosa ci condizionò'

Getty Images

ha parlato a Tuttosport nel corso di un'intervista nella quale ha ripercorso la storica rivalità tra lae ile le sfide che l'hanno visto protagonista nel corso degli anni in qualità di uomo copertina del club azzurro.Hamsik, ritiratosi dal calcio giocato, è tornato sul famoso Scudetto perso 'in albergo' da parte dei partenopei: la rocambolesca vittoria della Juve a San Siro con l'Inter fece da preambolo al clamoroso tonfo del Napoli che, dopo aver battuto proprio la Juve a Torino, una settimana più tardi venne travolto dalla Fiorentina, dando di fatto l'addio ai sogni Scudetto.

Le parole di Hamsik

SCUDETTO PERSO IN ALBERGO - "Non è stato quell'episodio (la presunta mancata espulsione di Pjanic in Inter-Juve, ndr), ha cambiato qualcosa, ma siamo noi che siamo scesi in campo con la Fiorentina. A condizionarci è stato il cartellino rosso di Koulibaly che ci ha lasciato in dieci per tutta la partita. Ci è caduto il mondo addosso".