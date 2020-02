Napoli-Barcellona sarà una partita speciale. Ha già fatto grande clamore l’arrivo di Lionel Messi al San Paolo, casa di Diego Maradona, e questa super sfida sarà vissuta con grande emozione anche da altri personaggi. Uno su tutti l’ex capitano azzurro Marek Hamsik. Il centrocampista slovacco del Dalian Yifang è stato intervistato dal quotidiano spagnolo Marca, parlando innanzitutto dell’emergenza Coronavirus partita proprio dalla Cina: "A gennaio non è stato così grave, ma ora sembra preoccupante. Non sappiamo quando riprenderà il campionato, non è facile e tutti noi dovremmo essere rassicurati. In Italia c'è molta preoccupazione e si sta diffondendo, spero solo che presto vada meglio per il bene di tutti".