L'ex centrocmapista del Napoli Marek Hamsik, ha rilasciato delle dichiarazioni in un'intervista concessa ai microfoni de Il Corriere dello Sport, dove ha rivelato anche un curioso aneddoto legato al suo passato in Italia.



'Allegri mi ha cercato per portarmi al Milan, nel 2011? Vero. Mi voleva anche alla Juventus? Confermo. E adesso posso rivendicare con orgoglio che la stima di un allenatore di questo spessore mi ha fatto enormemente piacere'.