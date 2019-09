Come racconta Calciomercato.com, Haland è un vecchio pallino della Juventus. Il centravanti norvegese del Salisburgo, a quota 17 gol in 9 partite, è un colosso da 194 centimetri rapido nei movimenti e dotato di una buona tecnica. Il giocatore è stato acquistato per 5 milioni di euro dal Bryne, e per gli austriaci sta già facendo sfraceli. 14 gol in 8 presenze tra campionato e Coppa, arrivando a 17 in 9 con quelli rifilati al Genk: la media di quasi 2 reti a partita gli vale l'attenzione di tutti i big club d'Europa. Compreso il club bianconero. Che attende però una conferma definitiva, perché la quotazione sfiora già i 30 milioni di euro...