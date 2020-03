1









La Juve continua a pensare al presente, con tutte le difficoltà dovute all’emergenza coronavirus, e al futuro, con uno sguardo al mercato. Uno dei ruoli in cui si cercherà di apportare migliorie è di sicuro quello del terzino destro. De Sciglio e Danilo, tra acciacchi e prestazioni non eccelse, non hanno convinto, tanto che il titolare è divenuto Cuadrado. Il club bianconero in estate farà le sue valutazioni e, perso Meunier (accordatosi col Borussia Dortmund), Fabio Paratici ha scritto nella personale lista degli acquisti Achraf Hakimi.



RAPPORTI TESI - L’esterno marocchino, classe ’98, al termine della stagione tornerà al Real Madrid, dopo un fruttuoso prestito biennale al Borussia Dortmund. La sua crescita è infatti stata a dir poco decisa, con 7 gol e 10 assist solo nell’ultima stagione. Nonostante questo, il Real non sembra intenzionato a trattenerlo: Zidane non ha mai stravisto per l’esterno, che proprio nei giorni scorsi ha evidenziato un’assenza di rapporti tra di loro, e per questo potrebbe decidere di far registrare al club una discreta plusvalenza con la sua cessione.



CONCORRENZA SPIETATA - Sul giocatore ci sono già Chelsea e PSG, ma la Juve lo ha iniziato a seguire, seppur non avendo avviato, ad oggi, alcun contatto con il Real Madrid e con l’entourage del ragazzo. I Blancos potrebbero in ogni caso prolungargli il contratto, in quanto l’attuale accordo scade nel 2022 e non consentirebbe grosse manovre con possibili acquirenti. Che sono tanti, e tra questi c’è anche la Juve. Che osserva e aspetta, pronta a trovare il momento giusto per affondare il colpo.