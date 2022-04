In una lunga intervista concessa ai microfoni di Telefoot, l'ex giocatore dell'Inter Hakimi ha parlato di quello che è il suo presente al Psg, soffermandosi anche sul futuro del suo compagno Kylian Mbappè.



'Voglio che rimanga qui. Lui farà la scelta migliore per la sua carriera e io lo sosterrò. Con Kylian abbiamo un rapporto molto forte, è stato spontaneo sin dal primo giorno. Abbiamo un carattere simile, siamo come due bambini. È facile giocare con un giocatore come Mbappé, gli dai la palla sapendo già che farà la differenza'.