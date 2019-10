Achraf Hakimi è tra i talenti più in mostra nel panorama internazionale nel ruolo di terzino destro. Di proprietà del Real Madrid, attualmente in prestito biennale al Borussia Dortmund, ha collezionato una splendida doppietta in Champions League nella vittoria di ieri dei tedeschi in casa dello Slavia Praga. Il suo contratto, in scadenza il 30 giugno del 2021, fa gola a tanti club in Europa, tra cui la Juventus. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, i bianconeri hanno più volte mandato i suoi osservatori a visionarlo dal vivo nelle partite casalinghe del Borussia Dortmund. E chissà che presto non possa arrivare l'affondo con il Real.