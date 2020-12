Autore del gol del vantaggio contro lo Spezia, il terzino dell’Inter Achraf Hakimi ha analizzato la vittoria ai microfoni di Sky Sport: "Sappiamo che era una partita importante per noi dopo il successo col Napoli e avvicinarsi al Natale con un buon risultato. Abbiamo dato continuità".



Lo scudetto?

"Tutti parlano di questo, ma noi dobbiamo guardare partita dopo partita e provare sempre a vincere".



Più veloce tu o Leao?

"Non lo so. Ci sono tanti giocatori rapidi in Serie A fra cui A".