Secondo quanto riferito da As il Borussia Dortmund vorrebbe trattenere Achraf Hakimi, terzino che piace alla Juve di proprietà del Real Madrid, nelle ultime due stagioni in prestito ai gialloneri. ​Intanto, Hakimi ammicca alle pretendenti, ma la sua situazione con il Real Madrid resta in bilico, così come un possibile rinnovo del contratto fino al 2023 con i Blancos: “A giugno dovrò prendere una decisione e sarà un grande passo per la mia carriera. In teoria, il mio contratto scade a giugno e da lì dovrei tornare a Madrid. Rinnovo? Non ho ancora avuto contatti con il Real a riguardo, ma immagino che presto avremo conversazioni per capire quale sia la soluzione migliore per me. Non so quando scade il mio contratto, è una materia gestita dal mio agente. E' lo stesso contratto che ho firmato nel 2017”.