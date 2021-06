La scorsa stagione, quando circolavano diversi nomi come possibile colpo a centrocampo per la Juventus, era spuntato anche il nome di Leandro Paredes, che del resto avrebbe avuto senso data la necessità dei bianconeri di aggiungere qualità e visione di gioco al proprio centrocampo. Alla fine però sembra che l'argentino sia ora nel mirino dell'Inter: secondo Tuttosport, Paredes può entrare nell'operazione che dovrebbe portare Hakimi al Paris Saint-Germain. Il PSG può infatti presentare all'Inter un'offerta che andrebbe a comprendere Paredes più soldi, per coprire la richiesta da 60 milioni di euro.