La Juve continua a cercare un nuovo terzino destro. Sulla lista di Fabio Paratici, segnato con l’evidenziatore c’è il nome di Achraf Hakimi, esterno classe ’98 di proprietà del Real Madrid, nelle ultime due stagioni in prestito al Borussia Dortmund. Il laterale piace a tante squadre in giro per l’Europa, tra cui Chelsea, Bayern Monaco e PSG, oltre ovviamente alla Juve. Interpellato da Cadena SER, ha così commentato: “L'interessamento di Juve, Bayern, Chelsea e PSG? A chi non piacerebbe? Sono orgoglioso di quello che sto facendo”.



EMPASSE REAL - Hakimi ammicca alle pretendenti, ma la sua situazione con il Real Madrid resta in bilico, così come un possibile rinnovo del contratto fino al 2023 con i Blancos: “A giugno dovrò prendere una decisione e sarà un grande passo per la mia carriera. In teoria, il mio contratto scade a giugno e da lì dovrei tornare a Madrid. Rinnovo? Non ho ancora avuto contatti con il Real a riguardo, ma immagino che presto avremo conversazioni per capire quale sia la soluzione migliore per me. Non so quando scade il mio contratto, è una materia gestita dal mio agente. E' lo stesso contratto che ho firmato nel 2017”.



L'IDEA DELLA JUVE - L’attuale scadenza resta dunque al 2022, e la Juve ci pensa seriamente, perché De Sciglio e Danilo non hanno convinto, e Cuadrado serve più come laterale offensivo che difensivo. Paratici monitora vigile, in attesa di capire se arriverà o meno il rinnovo con il Real. Altrimenti, si farà trovare pronto: sì a un importante investimento per Hakimi, no ad aste internazionali su prezzi folli. La Juve resta in attesa, pronta ad affondare il colpo.