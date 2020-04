Bagarre su Hakimi. Il terzino, classe 1998, è di proprietà del Real Madrid, che per due stagioni l'ha lasciato in prestito al Borussia Dortmund. Da Barcellona, e precisamente dal Mundo Deportivo, si parla di una gran fila per accaparrarsi il talento marocchino, ormai da due anni al centro delle vicende di mercato e pupillo di Lucien Favre, con cui in Germania è definitivamente esploso. Il Real non sembra avere intenzione di confermarlo per una semplice questione di abbondanza, ma potrebbe approfittare della situazione per dare l'assalto ad Haaland.