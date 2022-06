In queste ultime ore i nomi accostati al mercato della Juventus sono cresciuti a dismisura e tutti con una certa rilevanza. Tra i vari, è figurato anche quello dell'ex terzino dell'Inter Achraf Hakimi, ora in forza al Psg e destinato a restarci ancora a lungo, come dichiarato pure dal suo procuratore Alejandro Camano, intercettato ai microfoni di Calciomercato.it.



'Achraf alla Juve? Impossibile, Hakimi ha 4 anni di contratto al Psg e per ora non ha intenzione di lasciare Parigi'.