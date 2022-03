L'ex terzino dell'Inter Hakimi, ora in forza al Psg, ha svelato quello che è il suo pensiero riguardo al terzino piu forte al mondo, facendo il nome di un ex juventino. Queste le sue parole rilasciate in un'ampia intervista al quotidiano francese Le Parisien.



'Se parliamo di terzini posso tranquillamente dire che il migliore al mondo è Dani Alves. Per me il riferimento è Marcelo, ma lui gioca a sinistra. Ma se rimaniamo nella posizione di destra, dico Dani Alves perché è un po' come me, prova gusto nel modo in cui gioca e si diverte in campo. Mi piace il suo destro, il suo tiro e, soprattutto, la sua velocità. Ci sono poi altri terzini destri come Maicon che era all'Inter o Cafu'.