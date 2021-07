Come ha sottolineato anche Jose Mourinho oggi nella conferenza stampa di presentazione come allenatore della Roma, l'Inter dopo aver vinto lo scudetto si è vista costretta a effettuare cessioni importanti data la difficile situazione economica. Emblematica in tal senso il trasferimento al Paris Saint-Germain del fortissimo terzino Achraf Hakimi. Appena approdato al PSG, Hakimi ai microfoni dell'Afp ha rivolto anche un elogio al suo allenatore in nerazzurro: "Ho imparato molto da Antonio Conte,