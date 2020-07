L'Inter è ormai pronta a chiudere il colpo Hakimi. L'ultima conferma arriva da Zizou Zidane, allenatore del Real Madrid e grande ex bianconero: "È un nostro giocatore e può succedere di tutto - ha dichiarato in conferenza stampa -. C'è una parte economica e una sportiva e sappiamo come stanno le cose. Non è il momento di parlare di lui, a breve potrebbe succedere qualcosa. C'è un club, un giocatore e un allenatore. Ci sono cose che vengono decise e basta".