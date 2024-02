Hakansi è messo nuovamente in mostra con la maglia dell'Inter e nel suggestivo scenario di San Siro. La sua prestazione maiuscola nell'ultimo incontro contro lalo conferma nuovamente come uno dei migliori interpreti a livello mondiale nel suo ruolo, secondo la critica. Il talento turco ha dimostrato ancora una volta la sua abilità e il suo impatto positivo sulla squadra nerazzurra. Tuttavia, secondo quanto riferito da ZonaFanta, in Italia ci sono due centrocampisti attualmente in Serie A che presentano un indice di precisione nei passaggi superiore a quello di Calhanoglu.Lindice di precisione al passaggio di Calhanoglu é 86.55. Meglio di lui fanno Lobotka con 86.86 e Arthur Melo con 88.65