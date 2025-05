'Hai cambiato le sorti del calcio e delle nostre vite': la lettera delle bianconere per Sara Gama

Getty Images

La lettera per Sara Gama

"Caro capitano, parlo a nome di tutte coloro che hanno avuto la fortuna di essere ispirate e guidate da te. Oggi non saremmo qui senza il tuo impegno che parte da molto lontano per la ricerca della credibilità del nostro movimento ed era proprio questa la cornice che meritavi per questo. Ci hai permesso di raggiungere sogni inimmaginabili. Con i risultati ci hai condotto al professionismo e hai cambiato le sorti del nostro calcio e delle nostre vite. Anche le bambine oggi possono rispondere alla domanda: Professione? Calciatrice. Chi ti ha vista giocare ha visto la guerriera".

Lo striscione

Inizia così la toccante lettera cheha condiviso con il pubblico dell'Allianz Stadium in onore di, che questa sera ha disputato la sua ultima partita da calciatrice con la maglia della"Grazie per aver difeso la porta con le unghie e con i denti, per aver difeso noi sempre. Per averci riportate sulla retta via nei momenti di smarrimento e per averci dato l’energia anche quando non ne avevi per te. I valori umani e l’identità impressa ci hanno permesso di crescere. Correrai ancora più forte fuori per traguardi ambiziosi per il movimento. Alla parola capitano ci verrà in mente sempre un solo nome: Sara Gama", la chiosa della lettera, firmataAl momento della lettura, inoltre, le giocatrici bianconere erano in campo con uno striscione che recitava "GRAZIE CAPITANO. Sei stata la guida di una svolta epocale per NOI e per il calcio femminile italiano".