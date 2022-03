L'amministratore delegato del Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke ha parlato intervistato da Sky Sports DE. Quando gli è stato chiesto del futuro di Erling Haaland la risposta ha stupito tutti. Queste le parole:



HAALAND - "Haaland rimane? Non lo so, devi chiedere a lui. Non sono infastidito dalle voci, fa parte del gioco. L’unica cosa che mi infastidisce è che dobbiamo rispondere a queste c*****e ogni giorno. È uno stupido gioco e dobbiamo giocare".