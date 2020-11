Haaland vince il Golden Boy. L'attaccante norvegese ha superato tutti e ha trionfato nel tradizionale concorso organizzato da Tuttosport, che ogni anno premia il miglior Under21 in giro per l'Europa. Scrive TS: "È il primo norvegese a vincere il Golden Boy. Il primo scandinavo. Il primo nordico. Sorpresa gigantesca perché arriva da una terra dove il calcio non è certo lo sport nazionale. Lassù dominano nelle discipline sciistiche (che non ricorda il plurimedagliato Kjetil André Aamodt?), nello slittino, nel pattinaggio su ghiaccio, nel biathlon, nello snowboard, nello skeleton e persino in quella stranissima disciplina che risponde al nome di curling... Ma nel calcio, carta canta, la Nazionale dei cosiddetti “Løvene” (Leoni) non ha mai vinto nulla al pari delle squadre di club". Ad Ansu Fati il Golden Web (premiato dalla giuria social) e Tonali è l'Italian Golden Boy. Il 14 dicembre, la premiazione a Torino.