Così su Sky Sport il punto di mercato su Erling Haaland. L'entourage del centravanti norvegese ha intrapreso questo giro strategico e un po' pubblicitario per parlare del giocatore con le big europee, però il Borussia Dortmund non vuole venderlo quest'anno, se non per 150 milioni di euro. Cifra che però sembra molto difficile che qualunque società possa essere disposta a sborsare in questo periodo di crisi. Molto più probabile che Haaland resti al Borussia e se ne vada la prossima stagione, in uno dei club disposti a pagare la clausola rescissoria da 75 milioni che nel frattempo si sarà attivata. L'unica opzione perché possa partire quest'estate sarà la sua eventuale volontà di andar via nel caso in cui il Borussia non si qualifichi alla Champions League (ed è un'ipotesi molto concreta, a voler ben vedere: il 4° posto in Bundesliga è addirittura lontano 7 punti...).