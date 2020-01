In attesa del debutto con la maglia del Borussia Dortmund, Erling Haaland spiega perché il perché ha scelto il club tedesco: "Mi hanno detto che avevano bisogno di un giocatore come me - ha detto ai microfoni della tv ufficiale - questa affermazione mi ha fatto piacere e mi ha spinto a dire sì alla loro offerta. Avevo capito che per me sarebbe stata la squadra perfetta".