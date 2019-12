La Juventus si avvicina a grandi passi all'acquisto di Erling Haaland, attaccante prodigio che sta facendo impazzire il Salisburgo e mezza Europa in questo strepitoso avvio di stagione. Come ha raccontato questa mattina Tuttosport, infatti, i bianconeri sono pronti ad attivare la clausola rescissoria da 30 milioni di euro. La concorrenza è agguerrita, ma la Juventus punta sul "fattore" Mino Raiola per aggiudicarsi il forte attaccante classe 2000.