Affari di mercato a Dortmund, regia di Mino Raiola. Il procuratore sta preparando il terreno per l'addio di Erling Haaland al Borussia. Sull'attaccante classe 2000 c'è mezza Europa, e anche la Juventus non l'ha mai perso di vista dopo averlo trattato in due occasioni: prima ai tempi del Molde, quando il ragazzo preferì il Salisburgo, poi prima di trasferirsi in Germania. Raiola è pronto a regalare un top club al gioiello della sua scuderia, e secondo Esport3 avrebbe già trovato il sostituto di Haaland per il Borussia Dortmund: si tratta di Brian Brobbey dell'Ajax.