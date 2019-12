Secondo quanto riportano i norvegesi di TV2, procede la trattativa tra Manchester United e Salisburgo per l'attaccante classe 2000 Erling Haaland. Il ragazzo però, ha posto alcune condizioni, specialmente per quanto riguarda il tecnico che guiderà lo United il prossimo anno: all'ad dei Red Devils Woodward, Haaland ha chiesto di avere garanzie sulla permanenza in panchina del connazionale Solskjaer, che starebbe giocando un ruolo decisivo nell'operazione. Haaland è un obiettivo di mercato anche di Juventus e Napoli.