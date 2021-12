è sicuramente uno dei prezzi pregiati del prossimo mercato estivo. L'attaccante norvegese, che fa parte della scuderia di Mino Raiola, ha il contratto in scadenza nel 2024. Ma soprattutto, una clausola di 75 milioni che gli permetterebbe di liberarsi dal. Si tratta di una cifra alla portata dei più grandi club europei, ecco perché il club giallonero non vorrebbe arrivare impreparato in caso di cessione.Secondo quanto riporta la Bild - citando fonti vicine alla società - infatti il Borussia Dortmund avrebbe posto un ultimatum ad Haaland: entro febbraio, l'attaccante dovrà comunicare la scelta sul proprio futuro. Perché, se da un lato, il Borussia Dortmund sarebbe disposto anche a sforzi finanziari per prolungare il contratto della propria stella, dall'altro vuole essere subito informato della sua volontà così da cautelarsi e cercare il sostituto.