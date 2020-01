Erling Haaland, neo attaccante del Borussia Dortmund cercato anche dalla Juventus, ha parlato del suo trasferimento in Germania: "Mi hanno contattato dal Borussia dicendomi che. Ho capito che il Borussia Dortmund sarebbe stata la squadra perfetta per me". Anche l'agente del calciatore Mino Raiola ha spiegato i motivi della scelta dell'attaccante che aveva in mano anche l'offerta della Juventus.