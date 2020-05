1









Erling Braut Haaland e l'idolo Cristiano Ronaldo, da sempre e per sempre. CR7 in questi anni è stato modello per molti, tra cui anche Mbappé, e il sogno non può che essere quello di giocarsi insieme, pur non dicendolo apertamente per evitare "scandali" di mercato. Intervistato da ESPN, però, l’attaccante ex Salisburgo passato a gennaio al Borussia Dortmund dopo le molte avances della Juventus.



DORTMUND E FUTURO - “Sono felice per la mia partenza, mi sono divertito molto fin da subito. Cerco di migliorare giorno dopo giorno, ho compagni più forti rispetto a quelli con cui giocavo a Salisburgo, con tutto il rispetto per la mia ex squadra ovviamente. Real Madrid? Sono contento qui. PSG e la querelle? In realtà penso che mi abbiano aiutato molto, hanno mostrato al mondo come la meditazione sia una cosa importante. Li ringrazio".



RONALDO - “È il mio modello. E' uno che dice: ‘Oggi vincerò e segnerò’. Poi lo fa davvero. Glielo leggi in faccia che vuole vincere”.