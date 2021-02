3









Questione di... tempismo! E di tempi, poi. Passati, sfumati, pieni di rimpianti per la Juventus nei confronti di Erling Haaland: l'attaccante norvegese è andato in gol anche oggi, nel derby del Dortmund contro lo Schalke 04. E che gol, poi! Cross dalla sinistra di Sancho e il centravanti che si coordina e piazza in semirovesciata - alla Ibrahimovic - il sinistro all'angolino. Pazzesco. Unico. E quanto sarebbe servito alla Juventus.



IL RETROSCENA - Haaland, che nel 2017 aveva visitato Vinovo e la Continassa, era stato in tribuna Agnelli e aveva posato con un cappellino griffato Juventus: alla fine, scelse il Salisburgo. All'epoca costava 5 milioni di euro e andò al club Red Blull per crescere. Scelta saggia. Così come quella di non finire all'Under 23 bianconera qualche anno più tardi. Oggi Erling è uno dei migliori giocatori al mondo, e in tanti non hanno dimenticato la possibilità che potesse fare la storia della Juventus. Ecco: proprio i social sono il luogo della 'memoria'. E non sono poi così dolci sui dirigenti bianconeri...



