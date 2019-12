E' durata solo qualche settimana la telenovela di mercato con protagonista l'attaccante norvegese ​Erling Braut Haaland, cercato da Juve, Lipsia e Manchester United e infine volato a Dortmund per firmare con il Borussia. Come appreso da Ilbianconero.com, la possibilità di avere da subito un ruolo di primo piano potendo giocare titolare ha fatto sì che il gigante norvegese dicesse subito sì al club di Bundesliga. Come riporta Il Corriere della Sera, Haaland guadagnerà 8 milioni di euro a stagione fino al 2024.