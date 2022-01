Dopo l'ultimatum del Borussia Dortmund, che attende di conoscere la decisione di Erling Haaland in merito al rinnovo o meno con i gialloneri, il futuro dell'attaccante norvegese sembra sempre più lontano dalla Germania. Da un lato le indiscrezioni - riportate anche da As - che vorrebbero il giocatore stesso aver rivelato che l'anno prossimo giocherà in Spagna, dall'altro la morsa delle due pretendenti che si stringe sempre di più: Real Madrid e Barcellona, Barcellona e Real Madrid: al momento la scelta sembra ridotta a queste due opzioni. E se Laporta ha incontrato Raiola nelle scorse settimane, secondo i quotidiani spagnoli un accordo di massima ci sarebbe già, ma con il Real. Che però insegue anche Mbappé...