“Mi piacciono molto le persone oneste. Se mi dici la verità è la cosa migliore e voglio avere persone così intorno a me. Raiola è onesto con me, è un tipo fantastico e mi ha aiutato molto negli ultimi due anni. È un buon consigliere e sono felice di averlo accanto”. Così Erling Haaland ha parlato di Mino Raiola, suo agente, riempiendolo di complimenti ai microfoni della Bild.



MEDITAZIONE - “A volte mi siedo, anche con mio padre, e penso a cosa sta succedendo. La cosa più importante per me è lasciare sempre la mia zona di comfort, imparare di più su me stesso, non sentirmi mai troppo a mio agio. Solo così potrò continuare a migliorare. Sono una persona che vuole sempre di più. Quando segno un gol penso sempre che sia una bella sensazione, ma ne voglio fare altri. Quando ho giocato col Molde me l’ha insegnata un compagno di squadra. Ne sono molto felice. La cosa più importante per me è rilassarmi. Succedono così tante cose in questo mondo, guardi il cellulare tutto il tempo. E io invece voglio solo sedermi o sdraiarmi, buttare via il telefono, vivere il momento e non lasciarmi distrarre”.