1









Erling Haaland riceve il premio di miglior giocatore Under 21, il Golden Boy. Ecco il suo commento.



PESANTE - "Credo sia pesante, sono ovviamente orgoglioso di vincerlo. E sì, mi dà più motivazione, mi fa andare avanti per i miei obiettivi".



RAIOLA - "Mi sta aiutando tanto, l'ha fatto tante negli ultimi anni. E' il miglior agente del mondo, non vedo l'ora di continuare a lavorare con lui per aiutare la mia carriera".



Risponde Raiola: "Sono molto orgoglioso di te, hai costruito un grande team attorno a te. I tuoi sogni sono incredibili, noi andiamo oltre il cielo, in orbita. Sei il nostro viking. I vikings hanno conquistato tutto il mondo quando era già difficile. Questo è solo il primo dei grandi traguardi. Non parla italiano? Ancora no... Come ancora no? Non si sa mai. Nel destino dei grandi calciatori, un passaggio in Italia non è da escludere. E' sempre il Bel Paese".



LEWANDOWSKI - "​Lewa lo osservo, lo studio, vorrei vincere come fa lui e raggiungere traguardi simili ai suoi".



ALLA JUVE - "In realtà lo dite voi che sono stato vicino alla Juve. Sono al Dortmund da solo un anno e sono contento di essere qui".



IL RITORNO - "Rientro quanto prima, mi sento meglio e non sono stressato. Sto già molto meglio e sarò prestissimo in campo".