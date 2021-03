Nel corso di un'intervista al The Athletic, Mino Raiola ha parlato anche del futuro di Erling Haaland, idea della Juventus per l'eventuale post Ronaldo. L'agente non chiude le porta a un trasferimento in bianconero, spiegando che: "Questo ragazzo - sono convinto al 100% e tutti sono convinti - può trasferirsi in qualsiasi club, dove vuole, già a questo livello. E avrebbe potuto farlo l'anno scorso. Con Haaland, tutti si sbagliavano. Ha fatto le cose molto più velocemente di quanto tutti immaginassero. Haaland è di fronte al proprio sviluppo. È in anticipo sui suoi programmi".