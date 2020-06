Né Juventus né Real Madrid,sogna di giocare in Premier League. L'attaccante del Borussia Dortmund è stato trattato in due occasioni diverse dai bianconeri che non lo mollano e presto potrebbero fare un terzo tentativo. L'attaccante però ha le idee chiare: essendo nato a Leeds, nei suoi progetti c'è quello di giocare nel campionato inglese. A gennaio aveva detto no al Manchester United per poter fare prima una tappa intermedia in Bundesliga, ma l'obiettivo di Haaland è quello di andare in Premier League. E la Juve rimane ancora una volta sullo sfondo.