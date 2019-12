Mino Raiola ha in mano le sorti di alcuni dei più importanti giocatori a livello mondiale. Paul Pogba, che va in scadenza con lo United nel 2021, è uno di quelli che presto cambierà scuderia. A gennaio oppure già in estate. Secondo quanto riporta il Daily Mail il destino del francese e quello di Haaland è incrociato: Raiola vorrebbe portare il norvegese allo United strappando la promessa di far partire Pogba. La destinazione del centrocampista francese, però, non sarebbe la Juventus ma il Real Madrid.